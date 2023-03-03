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Общество

Днем в выходные температура в Пензе не опустится ниже нуля

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В выходные, 4 и 5 марта, в Пензе ожидается почти весенняя погода.

Несмотря на то что и в субботу, и в воскресенье будет идти небольшой снег, температура днем не опустится ниже нуля.

Так, 4 марта ожидается +1 градус, 5 марта - 0.

По ночам будет прохладнее: 4 марта прогнозируется -2, 5-го - до -5 градусов.

Нулевая температура воздуха днем ожидается и в течение всей следующей недели.

Весна 2023-го обещает доставить хлопот всем экстренным службам региона: ожидается большое половодье. Оно случится в последней пятидневке марта - начале апреля. Самыми неблагоприятными участками областного центра во время прохождения паводка традиционно считаются остров Пески, южная часть Пензы.

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