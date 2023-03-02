Половодье: региону нужно готовиться к худшему сценарию

02.03.2023 | 18:11

«Единственный раз в жизни сейчас я хочу, чтобы мой прогноз не оправдался по поводу половодья, потому что готовиться надо к худшему сценарию. По всем параметрам получается, что половодье будет очень большим», - сообщила начальник пензенского гидрометеоцентра Валентина Неворотова.

С таким настроением она пришла на первое в этом году заседание областной паводковой комиссии. Окончательный прогноз синоптиков будет готов только на следующей неделе, однако специалисты уже могут сказать, что весна 2023-го еще доставит хлопот всем экстренным службам региона.

Большую воду ждут в последней пятидневке марта - начале апреля. И к тому есть весомые предпосылки.

«Сейчас увлажнение осенней почвы - а это одна из важных характеристик предстоящего половодья - довольно большое. Уже давно так у нас не было. Сейчас в некоторых районах в погребах появилась вода - это очень плохой знак», - отметила Валентина Неворотова.

Самыми неблагоприятными участками областного центра во время прохождения паводка традиционно считаются остров Пески, южная часть Пензы. Рано расслабляться и сельским районам.

«Мы должны принять все необходимые меры для повышения координации действий всех служб и подразделений федерального, регионального подчинения, для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций», - рассказал заместитель министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области Дмитрий Герасимов.

«Составлен график дежурств ответственных по гидроузлу. Разработана программа занятий по подготовке персонала к работе в период половодья», - добавил заместитель начальника Сурского гидроузла Борис Абрамов.

На всех гидротехнических сооружениях, которые влияют на прохождение паводка - всего их 20 - проведены необходимые ремонтные работы, проверена затворная арматура.

Что касается погоды, от которой все и будет зависеть, то если в область хотя бы на месяц придет антициклон, это позволит испариться лишней влаге и избежать серьезных подтоплений.