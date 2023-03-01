В Пензенской области нет базы для скейтбординга и конного спорта

01.03.2023 | 12:58

В Пензенской области нет региональной федерации скейтбординга. Если найдутся люди, которые захотят развивать этот вид спорта, им будут признательны.

Об этом в прямом эфире на площадке ЦУРа Пензенской области в соцсети «ВКонтакте» заявила министр физической культуры и спорта региона Евгения Бочкарева.

«Пока это все находится на коммерческом уровне. У нас есть в парке «Юность» коммерческий скейт-парк», - сообщила она.

Она добавила, что в министерстве спорта с радостью подскажут людям, желающим развивать скейтбординг в Сурском крае, как оформить региональную федерацию.

Все сложно в области и с конным спортом. По словам министра, в регионе успешно работает соответствующая федерация, однако она еще не вышла на тот уровень, чтобы проводить большие мероприятия.

«Такие мероприятия должны проводиться на базе, а этой базы у нас пока, к сожалению, нет», - констатировала Бочкарева.

Она отметила, что для развития конного спорта предстоит проделать большую работу совместно как с областным правительством, так и с Правительством РФ.

«Мы будем продумывать. Это же не просто кусок земли, где можно построить ФОК. Это целый стадион, где животные могли бы не только тренироваться, но и содержаться», - пояснила Евгения Бочкарева.

К этой работе, по ее заявлению, еще даже не приступали, однако ей рано или поздно планируют заняться, так как конный спорт очень важен.