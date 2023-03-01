В Пензе внедорожник увяз в глубокой яме на улице Байдукова

01.03.2023 | 20:36

Американский внедорожник не приспособлен для пензенских дорог. Серый Dodge не смог преодолеть улицу Байдукова, увязнув передними колесами в глубокой яме.

Владелец дорогой иномарки вызвал сотрудников ДПС, чтобы запротоколировать произошедшее. Причем автолюбитель со стажем оказался в такой западне уже не в первый раз. Путь на работу для него, так же как и для сотен других пензенцев, которые трудятся на местных предприятиях, подобен лотерее: доберутся - не доберутся. Очередную поездку Евгений завершил неудачно.

«Я здесь работаю 10 лет - 10 лет она в таком состоянии. Хотя говорят, что грейдер приходит, но дорожные работы не ведутся. В последний раз скидывались предприниматели, щебенку завозили, трактор нанимали, а так она в таком ужасном состоянии», - рассказал житель Пензы.

О качественном дорожном покрытии, глядя на ухабы, говорить не приходится. Ямы и бугры с трудом преодолевают даже грузовики.

Скорее всего, у внедорожника разбит бампер - на его замену потребуется от 20 до 30 тысяч рублей. Хотя в правосудие мужчина не верит. Ровно год назад на этой же улице в яму угодила машина его коллеги по работе. Девушку пришлось эвакуировать из автомобиля с помощью спецтехники.

«Судились с дорожниками, но движений никаких нет. Продолжаем проваливаться, все едут и буксуют», - отметил горожанин.

В администрации города журналистам 11 канала сообщили, что дорога на улице Байдукова является муниципальной. Разработан проект на ее реконструкцию, но еще нужно определиться с источником финансирования.

Как только погодные условия позволят, специалисты управления ЖКХ города проведут обследование участка на предмет его состояния. Хотя и так видно, что оно плачевное.