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Общество

В Пензе школьники примерили костюмы химзащиты

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В честь Международного дня гражданской обороны сотрудники МЧС ознакомили школьников с профессией спасателя: небольшой экскурс в историю, викторина для проверки знаний и самое интересное - примерка костюмов химзащиты, от старых моделей до новейших.

«Есть современные, которые вот только были поставлены, разработаны были немногим ранее, и есть средства защиты, которые уже являются историей. В частности, есть приборы радиационного химического контроля, которые гораздо старше даже наших родителей», - отметил начальник службы радиационной и химической защиты СПСЧ ГУ МЧС России по области Владимир Сторожев.

«Надел за 15 секунд, поможет в критической ситуации, спасет, допустим, от пожара или других каких-то природных катастроф», - рассказал о костюме ученик кадетской школы № 70 Руслан Повалишев.

Основная защита - от токсичных веществ и продуктов химической и нефтеперерабатывающей промышленности. Хотя для полноценной изоляции необходимы еще свинцовый жилет и другие «удобные в эксплуатации» элементы.

«Весь радиационно-защитный комплект весит больше 23 килограммов. И это без баллона, который весит еще около 12 килограммов», - сообщил Владимир Сторожев.

На мероприятие пришли ученики кадетских классов и школ города. Многие из них уже уверены, что посвятят свою жизнь спасению попавших в беду.

«В дальнейшем поступить в МЧС, помогать людям, чтобы в мире было все в порядке - это моя основная цель. Держу мысль, что готов пожертвовать своей жизнью ради других людей», - поделился Руслан Повалишев.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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