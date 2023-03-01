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Общество

Отзывы о новом доме в Спутнике: качественно, современно, красиво

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Улица Алая, 15, - новый адрес в Городе Спутнике, по которому скоро ожидается череда новоселий. Холдинг «Термодом» сдал следующий дом, на этот раз в квартале «Радужные дворы», и вручил ключи владельцам квартир. Новый дом, новые истории, новые отзывы.

«Зашла - увидела, что все сделано качественно. Комнаты светлые. Все очень красиво, достойно. Понравилось, что сделано на совесть. Думаю, нам будет очень комфортно жить!» - поделилась эмоциями Жанна Текеба.

«Подъехали к дому - удобно, красиво; зашли в подъезд - все на высшем уровне. Слов нет!» — подчеркнул Алексей Лушников.

«Жили в однокомнатной квартире, а в связи с пополнением в семье начали искать новое жилье. Посмотрели несколько вариантов, остановились на «Радужных дворах», потому что закрытая территория, безопасная для детей, рядом школа, поликлиника, детские сады, недалеко набережная. Красота и величие», - рассказал о своем выборе Владимир Мухин.

«Термодому» исполняется 25 лет. Холдинг с историей продолжает ее писать, строя новые дома и объекты в Городе Спутнике и за его пределами.

Узнать больше о «Радужных дворах» в Городе Спутнике или других проектах «Термодома» можно по телефону 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Застройщики в структуре холдинга: ООО СЗ «Термодом», ООО СЗ «Термодом-оптима», ООО СЗ «Созвездие», ООО СЗ «Термодом-инвест», ООО СЗ «Строймашкапитал», ООО СЗ «Новэлла-1», ООО СЗ «Новэлла-2», ООО СЗ «Парк Рояль», ООО СЗ «Ньютон».

Все проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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