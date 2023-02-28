Врач рассказала, в каких случаях пост может нанести вред здоровью

28.02.2023 | 08:26

Однообразная еда и несбалансированное питание - основные ошибки во время Великого поста, который продлится до 15 апреля.

Об этом ura.ru рассказала врач-терапевт Марина Константинова. По ее словам, большое количество в рационе сладких и соленых блюд может привести к негативным последствиям.

«При чрезмерном употреблении углеводов происходит скачек уровня глюкозы в крови, а при употреблении солений в большом количестве - задержка жидкости», - пояснила врач.

Также терапевт не советует беспечно покупать в магазинах продукты с обозначением «постное», так как в их в состав входит большое количество консервантов, сои, крахмала, трансжиров. Поэтому прежде, чем положить такой товар в корзину, следует изучить его состав.

По словам Марины Константиновой, пост может нанести вред при его строгом соблюдении.

«Организм начинает испытывать дефицит белка, микроэлементов и витаминов. Это может привести к развитию анемии, может ухудшиться общее самочувствие. А, предположим, если уже существует дефицит витаминов, то он усугубится, вплоть до развития авитаминоза. Перед тем как начать пост, необходимо проконсультироваться с врачом, пройти минимальный комплекс и обследований и в случае необходимости начать прием витаминных добавок», - рекомендует терапевт.

Ранее врач-диетолог Татьяна Залетова пояснила, почему во время поста можно не сбросить вес, а, напротив, поправиться.