Сетевое издание|18+|Понедельник|27 фев 2023|09:59
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-4oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензенской области должны принять правила защиты людей от собак

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Правительство РФ должно будет подготовить методические указания для регионов о том, как предотвращать нападения бездомных собак на людей. На их основе областные власти составят собственный свод правил обращения с бездомными животными.

Такие поправки к закону «Об ответственном обращении с животными» начнут действовать с 1 марта.

Как утверждает «Парламентская газета», методические указания уже готовы и вступят в силу вместе с поправками. Согласно им, власти каждого региона должны будут как минимум следить за числом бродячих животных, отлавливать их и помещать в приюты, заниматься профилактикой укусов.

В некоторых регионах уже подготовили проекты собственных правил. Так, в Московской области собрались проводить регулярные рейды, чтобы контролировать популяцию бездомных псов, а в Волгоградской области хотят запретить подкармливать их в общественных местах.

«В первую же очередь регионам стоит сосредоточиться на таких мерах, как льготные программы стерилизации животных и штрафы за самовыгул, когда хозяева отпускают питомцев гулять где попало. За последние три месяца самовыгул запретили, например, в Ханты-Мансийском автономном округе, Вологодской и Тюменской областях», - отметил в беседе с изданием первый зампред Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Жители Пензы практически ежедневно жалуются в социальных сетях и районных чатах на сбившихся в стаи собак, их агрессивное поведение или нападения. В январе с укусами к врачам обратились 116 горожан, а за год в целом по области от зубов бродячих псов пострадали более 3 000 человек.

Пока для пензенцев разработали рекомендации, как вести себя, чтобы не спровоцировать собак на нападение.

«Прежде всего постарайтесь не нарушать территорию собаки. Это одни из самых территориальных животных на планете, и они набросятся, если решат, что вы вторгаетесь на их землю. Поэтому никогда не подходите к собаке, за которой никто не присматривает. Если вы случайно вторглись на ее территорию, медленно отходите от владений собаки и не делайте резких движений, которые показались бы ей враждебными», - посоветовали горожанам.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте