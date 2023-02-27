В Пензенской области должны принять правила защиты людей от собак

27.02.2023 | 08:26

Правительство РФ должно будет подготовить методические указания для регионов о том, как предотвращать нападения бездомных собак на людей. На их основе областные власти составят собственный свод правил обращения с бездомными животными.

Такие поправки к закону «Об ответственном обращении с животными» начнут действовать с 1 марта.

Как утверждает «Парламентская газета», методические указания уже готовы и вступят в силу вместе с поправками. Согласно им, власти каждого региона должны будут как минимум следить за числом бродячих животных, отлавливать их и помещать в приюты, заниматься профилактикой укусов.

В некоторых регионах уже подготовили проекты собственных правил. Так, в Московской области собрались проводить регулярные рейды, чтобы контролировать популяцию бездомных псов, а в Волгоградской области хотят запретить подкармливать их в общественных местах.

«В первую же очередь регионам стоит сосредоточиться на таких мерах, как льготные программы стерилизации животных и штрафы за самовыгул, когда хозяева отпускают питомцев гулять где попало. За последние три месяца самовыгул запретили, например, в Ханты-Мансийском автономном округе, Вологодской и Тюменской областях», - отметил в беседе с изданием первый зампред Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Жители Пензы практически ежедневно жалуются в социальных сетях и районных чатах на сбившихся в стаи собак, их агрессивное поведение или нападения. В январе с укусами к врачам обратились 116 горожан, а за год в целом по области от зубов бродячих псов пострадали более 3 000 человек.

Пока для пензенцев разработали рекомендации, как вести себя, чтобы не спровоцировать собак на нападение.

«Прежде всего постарайтесь не нарушать территорию собаки. Это одни из самых территориальных животных на планете, и они набросятся, если решат, что вы вторгаетесь на их землю. Поэтому никогда не подходите к собаке, за которой никто не присматривает. Если вы случайно вторглись на ее территорию, медленно отходите от владений собаки и не делайте резких движений, которые показались бы ей враждебными», - посоветовали горожанам.