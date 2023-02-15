С начала года 116 человек обратились в травмпункт с укусами животных

15.02.2023 | 18:14

Собачью жизнь обсудят депутаты Государственной думы. Инициаторы законопроекта предлагают не выпускать бездомных собак из приютов, а до конца дней содержать четвероногих в вольерах. Таким образом полагают обезопасить граждан от нападения животных. Пока их лишь на время отлавливают, проводят ветеринарные мероприятия, в том числе кастрацию/стерилизацию, и отпускают в среду обитания. Однако даже неспособная размножаться особь может укусить.

«Страшно, я вот боюсь, правда. Они лают, не знаю, куснут или нет», - отметила горожанка.

Постоянное пребывание в приюте потребует дополнительных финансовых вложений. Помимо того что необходимо гораздо больше специализированных мест для содержания животных, их еще нужно кормить. Зато для уличных псов всегда находится еда. Одни подкармливают, а другие боятся ходить мимо стаи.

Врачи травмпункта на улице Пионерской говорят, что к ним обращаются за помощью люди, которые стали жертвами нападения собак и кошек.

«С января этого года у нас уже 116 человек укушенных, из них половина укушена бездомными животными. Статистика увеличивается», - сообщил заведующий травмпунктом Валерий Щербаков.

По итогам прошлого года только в этом травмпункте приняли 1 156 пациентов, в целом по области укушенных было больше - 3 098 человек. Как правило, пострадавшим назначают курс лечения.

«Всегда - неотложная вакцинация при укусе животного», - предупредил Валерий Щербаков.

Препаратов достаточно, говорят медики и напоминают, что бешенство - смертельно опасное заболевание, инкубационный период которого составляет от месяца до года.