Масленицу не хотят воспринимать как повод есть блины

26.02.2023 | 10:45

91% опрошенных россиян празднуют Масленицу, но только 15% воспринимают ее как повод готовить и есть блины.

Результаты опроса опубликовали «Известия».

39% респондентов заявили, что Масленица для них – многовековая традиция, которую нужно сохранить. 36% думают, что праздник – хорошая причина, чтобы собраться с близкими за одним столом с вкусной едой.

Отвечали россияне и на вопрос, какая у них любимая начинка для блинов. 58% назвали сметану, 46% - икру, 43% - сгущенное молоко, а 34% - варенье.

82% опрошенных рассказали, что едят блины на Масленицу. Для 54% традицией считается ходить на этой неделе в гости или принимать их. 37% взяли за правило посещать народные гулянья, а 13% принимают участие в масленичных играх и забавах.

«Кроме того, 44% россиян принимают участие в сжигании чучела. 87% из них наблюдают за процессом в специально отведенных местах - в парках или на площадях, а 10% сжигают чучело во дворе частного или многоквартирного дома», - рассказало издание.

В Пензе гулянья на Масленицу пройдут в парке имени В. Г. Белинского (с 12:00, сжигание чучела - в 19:00), в Детском парке (11:00 и 18:00 соответственно), Комсомольском парке (11:00 и 17:00), в зоопарке (11:00, 13:50).