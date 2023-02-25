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Общество

Росздравнадзор: цены на жизненно важные лекарства выросли на 0,5%

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Специалисты Росздравнадзора проконтролировали цены на лекарства, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП).

Результаты проверки публикует РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

«По данным мониторинга, с января по текущий период февраля 2023 года уровень розничных цен на ЖНВЛП повысился на 0,5%, что сопоставимо с аналогичным показателем прошлого года»,- говорится в сообщении.

Росздравнадзор на постоянной основе проводит мониторинг цен на более чем 800 наименований жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, применяемых при оказании медицинской помощи.

В январе прошла информация, что из аптек исчез популярный противовоспалительный препарат ибупрофен для детей в форме суспензии для приема внутрь. В Росздравнадзоре сообщили, что в стране имеется запас этого лекарства как минимум на полгода. В ведомстве уточнили, что производство и поставки ибупрофена продолжаются.

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