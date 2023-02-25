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Общество

Отоларинголог назвал главную ошибку в борьбе с насморком

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Кандидат медицинских наук, врач высшей категории отоларинголог Владимир Зайцев рассказал ura.ru, что самолечение насморка сосудосуживающими каплями бесполезно, так как это лишь симптоматическая терапия.

«Люди думают, что они сейчас покапают капельки и все пройдет. Нет. Это самообман», - утверждает Зайцев. По его словам, необходимо показаться специалисту, чтобы тот назначил правильные препараты, а при необходимости - процедуры, которые снимают вазомоторный ринит.

Также эксперт рассказал, почему при низкой температуре человек начинает хлюпать носом.

«Чтобы слизистая не была резко переохлаждена на холоде, из нижней носовой раковины выделяется жидкость. Ее вытесняет организм. Она образует слизистую прослойку. Это считается нормой до определенной степени», - объяснил он.

Однако в некоторых случаях такой симптом может означать развитие хронических заболеваний.

«Когда нос «текущий», то есть когда человек идет с носовым платком, - это явление вазомоторного ринита. Это уже одна из форм хронического ринита, то есть хроническое заболевание слизистой оболочки полости носа. Носовым раковинам некомфортно, они воспаляются, переходят из состояния ремиссии в состояние обострения», - предупредил специалист.

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Источник — фото pixabay.com
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