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Общество

Многодетных матерей предложили отправлять на пенсию досрочно

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В Госдуму внесен законопроект о снижении возраста выхода на пенсию по старости многодетных матерей.

Документ размещен в электронной базе «Законотворчество».

Авторы инициативы отмечают, что сейчас матери трех детей, воспитавшие их до 8-летнего возраста, выходят на пенсию в 57 лет, четырех - в 56, если у них есть страховой стаж 15 лет. Женщинам, родившим и воспитавшим пять и более детей, сейчас предоставляется досрочный выход на пенсию в 50 лет.

«Законопроектом предлагается установить возраст выхода на пенсию по старости для женщин, родивших четырех детей, - 52 года, для родивших трех детей - 54 года при соблюдении соответствующих условий, предусмотренных законодательством», - отмечается в пояснительной записке.

По мнению разработчиков документа, принятие таких мер социальной защиты будет способствовать совершенствованию демографической политики и стимулированию рождаемости.

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