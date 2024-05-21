Многодетных матерей предложили отправлять на пенсию досрочно

В Госдуму внесен законопроект о снижении возраста выхода на пенсию по старости многодетных матерей.
Документ размещен в электронной базе «Законотворчество».
Авторы инициативы отмечают, что сейчас матери трех детей, воспитавшие их до 8-летнего возраста, выходят на пенсию в 57 лет, четырех - в 56, если у них есть страховой стаж 15 лет. Женщинам, родившим и воспитавшим пять и более детей, сейчас предоставляется досрочный выход на пенсию в 50 лет.
«Законопроектом предлагается установить возраст выхода на пенсию по старости для женщин, родивших четырех детей, - 52 года, для родивших трех детей - 54 года при соблюдении соответствующих условий, предусмотренных законодательством», - отмечается в пояснительной записке.
По мнению разработчиков документа, принятие таких мер социальной защиты будет способствовать совершенствованию демографической политики и стимулированию рождаемости.
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