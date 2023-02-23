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Общество

В Пензе беженка пытается доказать сыновьям, что не умерла

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Жительница Донецкой народной республики, эвакуированная в Пензу, пытается доказать своим сыновьям, что она жива. Драматичную историю в среду, 22 февраля, рассказала уполномоченный по правам ребенка в регионе Елена Столярова.

Год назад женщина приехала в областной центр с 6-месячным мальчиком. Еще двое ее сыновей 7 и 9 лет, в отношении которых она оказалась лишена родительских прав, пока была в роддоме, попали в детский дом. Оттуда их эвакуировали сначала в Курскую, а затем в Орловскую область.

«В Пензе мама начала предпринимать меры по восстановлению в родительских правах. Ей удалось переговорить с сыном по телефону, но он не поверил, что это мама, так как ему кто-то сказал, что его мама умерла», - пояснила омбудсмен.

Елена Столярова обратилась к уполномоченному по правам ребенка в Орловской области с просьбой посетить детей и сказать им, что их мать жива и предпринимает все для того, чтобы вернуть их.

«Можно осуждать маму за допущенные ошибки! Но и надо дать ей воспользоваться шансом исправить их. Мы помогаем ей! Все три братика заслуживают счастья жить с родной мамой! Очень надеюсь на понимание сложившейся ситуации всеми органами, от которых зависит принятие решения в интересах детей!» - заключила она.

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