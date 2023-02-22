Маткапитал: как молодой семье с детьми улучшить жилищные условия

22.02.2023 | 10:13

Государство активно поддерживает семьи с детьми, предлагая различные меры поддержки. Это дополнительные выплаты при рождении детей, материнский капитал, льготная ставка по семейной ипотеке, различные жилищные сертификаты.

В 2023 году по решению Президента РФ ипотека по льготной ставке стала доступна семьям, в которых есть минимум двое несовершеннолетних детей, без привязки к дате их рождения. Значимость материнского капитала Владимир Путин отметил в послании Федеральному Собранию, предложив расширить его действие на новые регионы России.

Большинство семей с детьми используют эти меры господдержки именно для улучшения жилищных условий.

Для таких клиентов группа компаний «Территория жизни» разработала программу выгод при покупке квартир с готовой отделкой в жилых комплексах «Арбековская застава» и «Лугометрия».

В рамках акции «Удваиваем материнский капитал» * застройщик предоставляет дополнительную скидку на квартиры до 775 000 рублей. Итоговая выгода для семьи составит до 1 550 000 рублей.

Также без дополнительных вложений можно рассмотреть покупку квартиры, воспользовавшись льготной семейной ипотекой с субсидированием от застройщика в рамках акции «Честное субсидирование» **. Например, сейчас «Территория жизни» в сотрудничестве с ведущими банками предлагает ипотеку под 4%.

Когда в семье появляются дети, выбор квартиры становится очень ответственным делом. Необходимо думать на перспективу. Идеальный вариант - если у ребят будут отдельные комнаты, особенно это актуально в подростковом возрасте.

Поэтому целесообразно покупать просторные двух- или трехкомнатные квартиры. Сейчас застройщик предлагает лучшие цены при покупке жилья большей площади.

Еще одним плюсом станет наличие отделки. Это позволит сэкономить бюджет, не тратить дополнительное время на ремонт и сразу переехать в новую квартиру. ГК «Территория жизни» подготовила пул квартир с готовой отделкой Smart Pro и «Все включено», в том числе и в сданных домах, а это значит, что клиент получает ключи сразу после регистрации сделки.

В таких квартирах установлены межкомнатные двери и натяжные потолки, сантехника и санфаянс, ламинат светлых тонов, есть флизелиновые обои, стиральная машина и кухонный модуль, а в отделку «Все включено» входит кухонный гарнитур со встраиваемой техникой.

Полезным будет узнать обо всех предложениях застройщика прежде, чем сделать финальный выбор. Иногда можно встретить интересную акцию или скидку на определенные квартиры, что, конечно, сделает покупку еще приятнее.

Например, в феврале «Территория жизни» делает клиентам комбопредложение. При одновременной покупке квартиры и кладового помещения в ЖК «Лугометрия» предоставляется дополнительная скидка в размере 1 000 рублей с квадратного метра приобретаемого жилья.

А в 13-м и 14-м строениях «Лугометрии» действует специальная цена на кладовки - 20 000 рублей. Это очень выгодное предложение, учитывая тот факт, что и цены на квартиры на этапе строительства здесь доступные - от 2,4 млн рублей. К тому же стоимость кладовой войдет в общий платеж по ипотеке.

ЖК «Лугометрия» - масштабный проект с неповторимой архитектурой, дворами без машин, благоустройством территории, которую не хочется покидать. Огромный пешеходный бульвар-сквер, соединяющий между собой жилые дома, детские сады и школа, коммерческие помещения - все подчинено единой идее создания современного, технологически оснащенного и комфортного микрорайона. Покупка готовой квартиры в этом ЖК окажется отличным вложением в будущее детей.

Также достойным вариантом станет покупка квартиры в строящихся или готовых домах «Арбековской заставы», где действуют выгодные предложения в рамках акции «Квартира дня».

Посетив офисы продаж, клиенты смогут посмотреть образцы готовых квартир, варианты чистовой отделки Smart Pro и «Все включено», а также варианты планировок. Менеджеры подробно расскажут обо всех действующих предложениях и индивидуально помогут подобрать подходящий вариант.

Запись на консультацию по телефону 203-000. Для удобства клиентов офисы работают без перерывов и выходных по адресам: ул. 65-летия Победы, 29 (с 9:00 до 21:00), ул. Ульяновская, 91а (с 9:00 до 18:00).

* Название рекламной акции «Удваиваем материнский капитал». В рамках акции предоставляется дополнительная скидка в размере материнского капитала. Общий размер скидки не должен превышать 775 000 рублей. Скидка предоставляется при предъявлении сертификата о материнском (семейном) капитале и его реализации при покупке квартиры в рамках проводимой акции.

В акции участвуют 2- и 3-комнатные квартиры, расположенные в строении 11 по адресу: г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, 6 (3-4-й этапы строительства введены в эксплуатацию), строении 15Б по адресу: г. Пенза, ул. 65-летия Победы, 31, в строении 11 по адресу: ул. Яшиной, 8. Клиент может приобрести квартиру с отделкой Smart Pro: установлены межкомнатные двери и натяжные потолки, сантехника и санфаянс, ламинат светлых тонов, поклеены флизелиновые обои, установлена стиральная машина и кухонный модуль.

Все условия акции можно узнать по телефону 8 (8412) 203-000 и на сайте территорияжизни.рф. Срок действия акции с 01.02.2023 по 31.03.2023. Количество квартир ограничено.

** Название рекламной акции «Честное субсидирование от застройщика». Кредит предоставляет ПАО Сбербанк (ген. лиц. № 1481 от 11.08.2015). Валюта кредита - рубль РФ. Первоначальный взнос - 15%. Срок кредита - 30 лет, ставка - 4% на весь срок кредитования при условии проведения электронной регистрации сделки и страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО Сбербанк страховых компаниях. Минимальная сумма кредита - от 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до - 6 млн руб.

Реклама. Заказчик - ООО «МК».