Квартира для молодой семьи в Спутнике - по ставке от 1,7%

22.02.2023 | 15:18

Рождение ребенка всегда радостное событие, а еще очень ответственное. Где малыш будет жить, в каких условиях расти - эти вопросы волнуют, пожалуй, каждую молодую семью. И конечно, хочется, чтобы была отдельная квартира, где у ребенка будет своя комната.

Можно обратить внимание на ЖК «Радужные дворы». Здесь на квартиры в 70-м строении действует комплексная программа, ставка от 1,7% годовых.

Что это значит на практике, можно понять на примере 3-комнатной квартиры евроформата.

Детская и спальня изолированные, кухня объединена с гостиной, чтобы было удобно заниматься домашними делами и ребенок всегда оставался под присмотром. При этом столовую можно смело оборудовать на утепленной лоджии, так будет больше места для семейного отдыха.

До завершения строительства дома (III квартал 2024 года) ставка 1,7% годовых, ежемесячный платеж - 12 581 рубль, после сдачи - 5,7% годовых и 20 158 рублей *.

Как оформить квартиру в собственность, какие документы нужны, расскажут менеджеры холдинга «Термодом». Они же помогут на каждом этапе, в том числе отправят заявку на одобрение ипотеки. Для этого нужно просто оставить заявку здесь: forms.yandex.ru.

* Расчет составлен исходя из следующих условий: стоимость квартиры - 4 171 620 рублей, первоначальный взнос - 15%, ипотечная ставка до завершения строительства дома - 1,7% годовых, после сдачи дома - 5,7% годовых. Срок кредита - 360 месяцев. Застройщик строения № 70 - ООО СЗ «Термодом-оптима».

Ставка от 1,7% годовых на срок до ввода объекта недвижимости в эксплуатацию доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» с условием субсидирования процентной ставки застройщиком - партнером Банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готового жилья у застройщика - партнера Банка: ООО СЗ «Термодом-оптима», при первоначальном взносе от 15%, на срок кредитования от 12 до 360 месяцев, а также при проведении сделки с услугой «Сервис электронной регистрации». При отказе заемщика от услуги «Сервис электронной регистрации» процентная ставка по кредиту увеличивается на 0,3% годовых. После ввода объекта недвижимости в эксплуатацию ставка от 5,7% годовых с учетом страхования жизни и здоровья заемщика. Минимальная сумма кредита - 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 12 000 000 руб. - при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 000 000 руб. при покупке жилья в других регионах. Валюта - рубли РФ. Кредит предоставляется гражданам РФ, у которых либо в период с 1 января 2018 г. до 1 июля 2024 г. (включительно) родился ребенок, гражданин РФ; либо имеется ребенок, гражданин РФ, рожденный не позднее 31.12.2023, которому установлена категория «ребенок-инвалид»; либо имеются двое или более детей, граждан РФ, которые не достигли возраста 18 лет на дату заключения кредитного договора. Необходимо предоставление свидетельств о рождении и подтверждение гражданства всех детей. Дополнительные расходы: страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на госрегистрацию ДДУ в электронном виде. Услуга «Сервис электронной регистрации» предоставляется ООО «Домклик» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, www.domclick.ru), услуга является платной. Обеспечение по кредиту - залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и стоимости обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий - Банком в одностороннем порядке. Предложение действительно в период с 1.02.2023 по 28.02.2023 включительно. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

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