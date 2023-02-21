Военные в зоне СВО могут не ограничивать себя в еде в Великий пост

21.02.2023 | 08:34

Военнослужащие, особенно находящиеся в зоне специальной военной операции, могут ослабить или вообще не соблюдать предстоящий Великий пост в том, что касается ограничений в еде.

Об этом сообщил ТАСС председатель информационной комиссии Московской епархии Русской православной церкви священник Александр Волков.

В понедельник, 20 февраля, у православных христиан началась сырная седмица (неделя) или Масленица - последняя подготовительная неделя перед многодневным Великим постом. В течение этой недели из пищи уже исключается мясная пища, но еще разрешаются молочные продукты.

«Православному человеку важно на этой неделе как-то для себя продумать меру поста, исходя из своего здоровья, своей работы, возможностей, потому что обычно люди любят эту ответственность перепоручать священнику. Каждый человек должен сам по совести подойти. Если человек находится на военной службе, тем более в зоне проведения боевых действий, то ни о каком таком телесном посте, наверное, речи быть не может в принципе», - сказал Волков.

Кроме того, по его словам, «мера поста должна быть достаточно легкой в плане пищи» для тех, у кого есть серьезное заболевание, а также для беременных и кормящих женщин.

Священнослужитель отметил, что Великий пост должен заключаться в ограничении себя не столько в пище и питье, сколько в тех вещах, к которым у человека есть какое-то нездоровое пристрастие, например дурные привычки. По его словам, это может быть, к примеру, ограничение себя в просмотре развлекательных передач, курении, чрезмерном употреблении кофе или пользовании соцсетями.