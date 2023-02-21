Пензенцу ответили, процветает ли горнолыжный курорт В. Бочкарева

21.02.2023 | 12:13

Что сейчас происходит с горнолыжной трассой в Нижнеломовском районе, построенной при губернаторе Василии Бочкареве на его малой родине? Такой вопрос задал житель Пензы нынешнему губернатору на его странице в «Одноклассниках».

«Как она [трасса] там процветает? Говорили, что в ее создание вбухали 580 млн тех еще рублей? Интересно, сколько любителей посещает достопримечательность и реально ли вернуть вложения?» - поинтересовался горожанин.

База отдыха в селе Ива является собственностью муниципального образования Голицынский сельсовет Нижнеломовского района и оказывает услуги по утвержденному прейскуранту, пояснили в правительстве Пензенской области.

«В предыдущие годы за сезон базу отдыха посещали до полутора тысяч человек. В текущем сезоне из-за недостаточного количества снега посещения минимальны», - добавили в правительстве.

Первый в Пензенской области горнолыжный курорт «Ивушка» был торжественно открыт 5 января 2006 года. Он располагается в селе Ива Нижнеломовского района, длина спуска - 330 м. От простых гор курорт отличается наличием бугельного подъемника (устройство для буксировки горнолыжников вверх. - Прим. ред.).

План развития курорта был масштабным. В течение пяти лет его рассчитывали превратить в туристический центр, который станет работать круглогодично. Планировалось, что там можно будет не только заниматься зимними видами спорта, но и играть в пейнтбол, кататься на квадроциклах и летать на парапланах.

В 2014 году на базе отдыха приостанавливали эксплуатацию подъемника - после того как на горнолыжной трассе женщина наехала на его опору и получила тяжкие телесные повреждения. Проверка из Ростехнадзора выявила ряд нарушений, которые могли привести к возникновению аварийной ситуации и создать угрозу для жизни и здоровья людей.

Через несколько месяцев директора базы отдыха признали виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Ее приговорили в полутора годам лишения свободы условно. Директор, не имея разрешения, организовала на базе прокат надувных саней для спуска со склона горнолыжной трассы, при этом трасса не была оборудована сетками или защитными матами. Так и травмировалась женщина, из-за которой приостанавливали эксплуатацию подъемника.