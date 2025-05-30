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Общество

Выяснилось, куда этим летом повезут детей и сколько они потратят

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Этим летом дети будут чаще всего отдыхать в Санкт-Петербурге и Москве, а также тратить деньги на покупки в супермаркетах, на маркетплейсах и фастфуд. Такие данные получили аналитики ВТБ.

Летние каникулы семьи с детьми проведут в Санкт-Петербурге (20%), Москве (12%), Сочи (11%), Адлере (4%), Казани и Калининграде (по 3%). По 2% семей отправятся в Геленджик, Сириус, Ейск и Владивосток.

Среди зарубежных направлений лидируют Абхазия (37%), Беларусь (28%), Италия (7%), Турция (6%) и Грузия (4%).

Звезды не главное: 54% бронирований в России и 42% за рубежом приходятся на размещения в отелях без звезд. При этом родители чаще обращают внимание на запрет курения (34%), семейные номера (29%) и наличие стиральных и сушильных машин (26%). 23% голосов набрала близость кафе, 18% - детская площадка, 8% - звукоизоляция, 7% - игровая комната.

Дети не только путешествуют с родителями, но и активно пользуются своими банковскими картами. Так, клиенты ВТБ только за первые 5 месяцев этого года потратили по детским картам более 15 млрд рублей - это в 5 раз больше, чем год назад. За это время они совершили свыше 39 млн покупок, а средний чек вырос до 383 рублей.

По прогнозам, этим летом траты и покупки по детским картам увеличатся, а список популярных категорий трат существенно не изменится. Это покупки в супермаркетах (6,3 млрд рублей), фастфуд (1,4 млрд рублей), заказы на маркетплейсах (527 млн рублей) и визиты в кафе и рестораны (438 млн рублей). Самый крупный средний чек - за покупки электроники (3,5 тыс. рублей), туристических услуг (2,9 тыс. рублей), одежды и обуви (1,4 тыс. рублей), а также на уход за домашними животными (884 рубля).

Наиболее активные пользователи детских карт живут в Москве (4,7 млн оплат), Московской области (2,5 млн оплат), Санкт-Петербурге (2,1 млн оплат), Ханты-Мансийском автономном округе (1,1 млн оплат) и Новосибирской области (1 млн оплат).

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