В Пензе ритуальщики пожаловались на нарушение своих прав

20.02.2023 | 13:55

Пензенские ритуальные компании хотят совершенствования регионального законодательства, регулирующего сферу похоронного бизнеса. Без внесения изменений будут нарушаться интересы не только коммерсантов, но и обычных жителей области.

Этот вопрос наряду с прочими в сфере организации ритуальных услуг и содержания кладбищ члены ассоциации «Лига добросовестных мемориальных и ритуальных компаний» обсудили на встрече с уполномоченным по защите прав предпринимателей в регионе Михаилом Лисиным.

«Летом прошлого года предприниматели, состоящие в ассоциации, обращались в аппарат уполномоченного в связи с возникшими у бизнесменов проблемами. Эти проблемы были вызваны несовершенством нормативно-правового регулирования процессов оказания ритуальных услуг в Пензе и нарушениями прав предпринимателей действиями сотрудников МУП «Спецбюро», - сообщается на сайте омбудсмена.

Сейчас озабоченность предпринимателей вызывает МБУ «Служба городских кладбищ», которое начало действовать в середине января 2023-го. Работа новой организации полностью оплачивается из городского бюджета. Ритуальщики полагают, что «Спецбюро» и «Служба городских кладбищ» могут перераспределить между собой компетенции.

Бизнесмены внимательно отслеживают жалобы пензенцев на неблагоустроенные кладбища, платный въезд, невозможность в срок похоронить близкого. Все эти и другие проблемы помогут решить нормативные корректировки закона.

«Для решения вопросов, связанных с организацией похоронного дела, прежде всего нужно внести изменения в закон Пензенской области и постановление администрации Пензы об организации ритуальных услуг. Это поспособствует прозрачности рынка, и, самое главное, у жителей города не возникнет трудностей с захоронением близких в установленный срок», - отметил Михаил Лисин.

Сейчас юристы выступают за то, чтобы «Служба городских кладбищ» функционировала как юридическое лицо, которое занимается лишь организацией деятельности кладбищ. Они изучили и систематизировали опыт сферы ритуальных услуг в других регионах страны и готовят проект поправок в региональное законодательство.