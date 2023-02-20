Дизайнеры показали роскошные квартиры ЖК «Ньютон»

20.02.2023 | 16:53

Квартиры, с которыми приятно работать, - так партнеры холдинга «Термодом» из компании «Как надо» оценили планировочные решения жилого комплекса «Ньютон»*, строящегося в центре Пензы.

«Квартиры в этом жилом комплексе очень просторные, планировки удобные, что позволило нам дать волю фантазии и раскрыть потенциал пространства на 100 процентов», - отметила дизайнер интерьера компании «Как надо» Вероника Смирнова.

Чтобы пензенцы жили с максимальным комфортом, предложено несколько вариантов дизайна. Например, для 3-комнатной квартиры подобран интерьер с акцентами на золотых деталях, подчеркивающий роскошную элегантность в самом смелом ее воплощении.

Подробнее о жилом комплексе бизнес-класса от «Термодома» - на сайте newton-pnz.ru.

Узнать об этом и других проектах застройщика, ценах, планировках и ипотечных программах можно в офисах продаж холдинга «Термодом». Телефон 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

*Застройщик - ООО «СЗ «Ньютон», проектные декларации - на наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.