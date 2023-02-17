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Общество

Ремонтировать мост на остров Пески в ближайшее время не начнут

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На сессии в пятницу, 17 февраля, депутаты гордумы поинтересовались у главы администрации Ленинского района г. Пензы Натальи Шалдаевой, когда отремонтируют мост остров на Пески.

«Он уже два года в разбитом состоянии. Пешеходы ходят по проезжей части», - возмутился Сергей Лукичев.

Проход по пешеходной зоне моста на Пески перекрыли, так как передвигаться вдоль ограждения небезопасно: состояние железобетонной конструкции неудовлетворительное. Во избежание несчастных случаев выставили блоки, и с тех пор автомобилисты делят проезжую часть с пешеходами.

Наталья Шалдаева сообщила, что проектно-сметная документация по мосту на Пески изготовлена.

Однако она не отправлена на экспертизу, уточнил начальник управления капитального строительства Вадим Астафьев. Обсуждаются вопросы, связанные с выносом сетей, которые идут по этому мосту. Когда они решатся, определят сметную стоимость проекта и направят его на экспертизу.

«Ну а после получения заключения, определения стоимости реализации этого проекта будем тогда думать, в какую программу его включать», - разъяснил Вадим Астафьев. Какой будет сумма, он пока сказать не может: предварительной оценки нет.

Депутаты задумались над вопросом, как же сейчас быть пешеходам, которые каждый день рискуют жизнью. Начальника управления ЖКХ попросили посмотреть, что можно сделать, чтобы «люди хотя бы безопасно ходили, по безопасной части».

Лебедевский, или Казанский, - так в народе называют мост на Пески. Его протяженность невеликая, но задача у моста стратегическая: он соединяет остров с центральной частью города. Другого варианта проехать на Пески нет.

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