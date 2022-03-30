В Пензе перекрыли пешеходную зону моста на остров Пески

30.03.2022 | 18:14

Проход по пешеходной зоне моста на остров Пески закрыт. Передвигаться вдоль ограждения небезопасно. Состояние железобетонной конструкции, появившейся над Сурой в середине прошлого века, неудовлетворительное. Во избежание несчастных случаев выставили блоки, и теперь проезжую часть делят и автомобилисты, и пешеходы.

«Заплатки все время ставят. У нас единственная связь с городом - этот мост. Если его закрывать и делать, то где людям ходить? Машинам будет ездить более проблематично», - сообщила жительница о. Пески Светлана Горбунова.

«Деваться все равно некуда, ездить надо. Плавать на машинах мы еще не умеем», - отметил мужчина.

Лебедевский, или Казанский, - так в народе называют этот мост. Протяженность небольшая, но задача у него стратегическая - соединяет остров с центральной частью города. Другого варианта проехать на Пески нет.

По информации Управления капитального строительства г. Пензы, разработка проектно-сметной документации по дальнейшей реконструкции моста вышла на завершающую стадию, после чего предстоит пройти государственную экспертизу.

У островитян, которые передвигаются пешком, есть выход - 84-метровая понтонная конструкция. К ней каждую весну повышается внимание со стороны представителей разных ведомств. Специалисты городского департамента ЖКХ ежедневно мониторят ситуацию, следят за тем, как меняется Сура.

«Снятие моста будет, если уровень воды будет подниматься более полуметра, когда это станет угрожать людям, которые по нему передвигаются. На этот момент мост будет отсыпан и пришвартован к острову Пески», - рассказал заместитель директора Департамента ЖКХ г. Пензы Валерий Яцко.

В апреле 2018-го пешеходную переправу в целях безопасности пришлось разводить. В 2022-м на такой шаг пойдут, если ситуация с паводком ухудшится. Пока же на Суре все спокойно.