Сетевое издание|18+|Среда|30 мар 2022|19:23
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе перекрыли пешеходную зону моста на остров Пески

Печать
Telegram

Проход по пешеходной зоне моста на остров Пески закрыт. Передвигаться вдоль ограждения небезопасно. Состояние железобетонной конструкции, появившейся над Сурой в середине прошлого века, неудовлетворительное. Во избежание несчастных случаев выставили блоки, и теперь проезжую часть делят и автомобилисты, и пешеходы.

«Заплатки все время ставят. У нас единственная связь с городом - этот мост. Если его закрывать и делать, то где людям ходить? Машинам будет ездить более проблематично», - сообщила жительница о. Пески Светлана Горбунова.

«Деваться все равно некуда, ездить надо. Плавать на машинах мы еще не умеем», - отметил мужчина.

Лебедевский, или Казанский, - так в народе называют этот мост. Протяженность небольшая, но задача у него стратегическая - соединяет остров с центральной частью города. Другого варианта проехать на Пески нет.

По информации Управления капитального строительства г. Пензы, разработка проектно-сметной документации по дальнейшей реконструкции моста вышла на завершающую стадию, после чего предстоит пройти государственную экспертизу.

У островитян, которые передвигаются пешком, есть выход - 84-метровая понтонная конструкция. К ней каждую весну повышается внимание со стороны представителей разных ведомств. Специалисты городского департамента ЖКХ ежедневно мониторят ситуацию, следят за тем, как меняется Сура.

«Снятие моста будет, если уровень воды будет подниматься более полуметра, когда это станет угрожать людям, которые по нему передвигаются. На этот момент мост будет отсыпан и пришвартован к острову Пески», - рассказал заместитель директора Департамента ЖКХ г. Пензы Валерий Яцко.

В апреле 2018-го пешеходную переправу в целях безопасности пришлось разводить. В 2022-м на такой шаг пойдут, если ситуация с паводком ухудшится. Пока же на Суре все спокойно.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте