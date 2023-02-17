Сетевое издание|18+|Пятница|17 фев 2023|12:17
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
-6oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

На проживающих в Пензе беженцев за год составили более 10 протоколов

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В пензенских пунктах временного размещения сейчас проживают несколько сотен жителей Донбасса и Украины.

Об этом в пятницу, 17 февраля, рассказал на сессии городской думы начальник городского управления МВД Владимир Лысов.

«На территории Пензы действуют три пункта временного размещения граждан, прибывающих с территорий проведения специальной военной операции, - это санаторий имени Володарского, лагерь «Звездочка» и гостиница «Ласточка». В настоящее время в них проживают порядка 500-600 человек - с учетом миграционных процессов это цифра плавающая», - доложил он.

Владимир Лысов отметил, что сотрудники полиции осуществляют охрану пунктов временного размещения.

«Если есть какие-то нарушения, принимаются меры административного воздействия. За прошлый год было составлено 11 административных материалов», - уточнил он.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте