На проживающих в Пензе беженцев за год составили более 10 протоколов

17.02.2023 | 10:59

В пензенских пунктах временного размещения сейчас проживают несколько сотен жителей Донбасса и Украины.

Об этом в пятницу, 17 февраля, рассказал на сессии городской думы начальник городского управления МВД Владимир Лысов.

«На территории Пензы действуют три пункта временного размещения граждан, прибывающих с территорий проведения специальной военной операции, - это санаторий имени Володарского, лагерь «Звездочка» и гостиница «Ласточка». В настоящее время в них проживают порядка 500-600 человек - с учетом миграционных процессов это цифра плавающая», - доложил он.

Владимир Лысов отметил, что сотрудники полиции осуществляют охрану пунктов временного размещения.

«Если есть какие-то нарушения, принимаются меры административного воздействия. За прошлый год было составлено 11 административных материалов», - уточнил он.