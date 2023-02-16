На бесплатное питание детей беженцев выделили почти 8 млн

16.02.2023 | 09:45

В 2023 году из резервного фонда правительства Пензенской области выделили 7 млн 928 тыс. 100 рублей на социально-бытовое обустройство беженцев, прибывших в регион в экстренном порядке и находящихся в пунктах временного размещения.

Соответствующее постановление глава кабмина Николай Симонов подписал 14 февраля.

Речь идет о детях.

Большая часть суммы - 6 млн 370 тыс. 200 рублей - должна быть направлена на обеспечение бесплатным питанием школьников; еще 915 тыс. 800 рублей предусмотрено на питание студентов. Остальные 642 тыс. - для детсадовцев.

Бюджетные ассигнования на эти цели получит Министерство образования Пензенской области. Оно же будет контролировать использование средств, чтобы оно было целевым и эффективным.

Почти год назад, 14 марта 2022-го, из резервного фонда регионального правительства на питание детей-беженцев выделялось 3 млн 356 тыс. 700 рублей. 2 млн 864 тыс. предназначалось для детсадовцев и школьников, 492 тыс. 700 - для студентов.