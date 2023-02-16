Дом на Терновского, 209, останется без воды до конца ремонтных работ

16.02.2023 | 19:10

На Терновского, 209, и соседних домах отключили воду. Из заполненной траншеи люди начали ведрами вычерпывать ресурс для технических нужд.

Прочие бегают в магазин или к родне.

«К сестре хожу за водой через дорогу, таскаю», - рассказала местная жительница.

«Ничего не делаю - не мою посуду, ничего не готовлю. Хорошо, на чай есть вода», - отметила пензячка.

Несколько дней назад на внутриквартальной дороге образовался водоем.

«У меня жена прогуливалась с собакой и заметила. Никому это не надо было. Управляющий домом вообще не отреагировал на эту лужу. В 4:00 в доме воды не оказалось - ни горячей, ни холодной», - сообщил житель дома № 209 на ул. Терновского Александр Гостев.

Выяснилось, что сети не находятся на балансе муниципалитета. Застройщик сдал дома в эксплуатацию лет 15 назад и судьбой коммуникаций не интересовался.

Утечка на трубе диаметром 100 миллиметров отразилась на водоснабжении домов не только на улице Терновского. Ресурсоснабжающая организация взялась за ремонт, который оказался гораздо серьезнее, чем предполагалось изначально, и занял больше времени.

«Выяснилась необходимость замены задвижки на вводе в дом. Для этого было произведено отключение насосной станции, ограничено водоснабжение в микрорайонах Терновка, ГПЗ, Шуист. В ближайшее время установят новую запорную арматуру, запустят насосную станцию, водоснабжение восстановится», - сообщил технический директор ресурсоснабжающей компании Алексей Ефремов.

Но на Терновского, 209, еще дольше останутся без воды, так как надо будет завершить ремонт трубы на вводе в дом.