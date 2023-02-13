В Кремле ответили на вопрос о второй волне мобилизации

13.02.2023 | 13:45

Посольство США в Москве призвало граждан США, находящихся в России, срочно покинуть страну из-за риска мобилизации. Комментарий по этому поводу дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о вероятности второй волны мобилизации, Песков ответил: «Нет, таких данных нет».

Пресс-секретарь президента добавил, что призывы посольства США к американцам немедленно покинуть Россию из-за возможной мобилизации - это «не новация», пишут «Ведомости».

Ранее в американской дипмиссии предположили, что американцам, находящимся в России, могут отказать в признании двойного гражданства, лишить их доступа к консульской помощи США и подвергнуть мобилизации.

Частичная мобилизация была объявлена Президентом РФ 21 сентября 2022 года. 29 октября Владимир Путин сообщил о ее окончании. Подписывать соответствующий указ он не стал, сославшись на юристов, которые подчеркнули, что в этом нет необходимости.

Двумя днями ранее, 27 октября, военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков констатировал, что мобилизационное задание в регионе выполнено на 100%.