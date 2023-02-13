США призвали американцев покинуть Россию из-за риска мобилизации

13.02.2023 | 11:04

Гражданам США, находящимся на территории России, рекомендовано срочно покинуть страну из-за риска мобилизации. С таким призывом выступило посольство США в Москве.

В американской дипмиссии предположили, что российские власти могут отказать находящимся в России американцам в признании двойного гражданства, лишить их доступа к консульской помощи США, а также подвергнуть их мобилизации и воспрепятствовать их выезду из страны. «Граждане США, проживающие или путешествующие по России, должны немедленно покинуть страну. Проявляйте повышенную осторожность из-за риска неправомерных задержаний», - говорится в сообщении.

Кроме того, американская дипмиссия рекомендовала согражданам воздержаться от поездок в Россию из-за «непредсказуемых последствий» конфликта на Украине. Также отмечается, что «возможности правительства США по предоставлению обычных или экстренных услуг гражданам США в России серьезно ограничены».

Новый посол США в Москве Линн Трейси прибыла в Россию 26 января. По ее словам, на новой должности она уделит особое внимание поддержанию диалога Москвы и Вашингтона, а также направит усилия для укрепления связи между российским и американским народом.

При этом в России неоднократно опровергали сообщения о новой волне мобилизации. Ранее Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии необходимости для новой волны мобилизации в России. 24 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что информация телеканала CNN о возможности еще одной волны мобилизации в России недостоверна. Представитель Кремля, комментируя утверждения американской телекомпании о том, что рассматривается возможность мобилизации еще 200 тысяч человек, заявил, что это слухи.