Названы самые дорогие машины, которыми владеют зареченцы

13.02.2023 | 17:08

В Заречном зарегистрировано более 24 000 машин. Есть бюджетные легковые автомобили, а есть иномарки, стоимость которых исчисляется десятками миллионов рублей.

Об этом пишет портал «Заречье сегодня» со ссылкой на ИФНС по закрытому городу. По подсчетам специалистов, автовладельцем является каждый третий житель ЗАТО.

Так, один из горожан владеет Lamborghini Huracan. Цена автомобиля - от 18 до 45 млн рублей. Это двухместная машина, которая может разогнаться до 100 км/с за 3,2 секунды.

Таким же скоростным является принадлежащий другому зареченцу Bentley Continental GT. Стоимость иномарки - 52 млн рублей. Это машина класса люкс, салон которой отделан деревянным шпоном и обит натуральной кожей.

Также в Заречном зарегистрированы Mercedes-Benz AMG GLE 43 (от 5,5 до 13,9 млн рублей), новые немецкие BMW М850i xDrive и BMW 740 Li xDrive (стоимость оглашается в автосалонах только потенциальным покупателям).