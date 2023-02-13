Как купить квартиру в холдинге «Термодом» в 2023 году

Строительный холдинг «Термодом» заботится о своих клиентах и предлагает массу вариантов покупки квартиры - от традиционного (за наличные средства) до беспроцентной рассрочки. Это делает квартиры максимально доступными для всех категорий граждан.
Вариантов может быть несколько:
- в ипотеку (ставка - от 1,7% годовых на квартиры в Пензе и Спутнике),
- в рассрочку (беспроцентная, предоставляется на индивидуальных условиях),
- по программе trade-in (в случае одновременной продажи старой квартиры и покупки новой),
- с использованием жилищных сертификатов,
- за наличные.
Более подробно расскажут специалисты холдинга. Телефон 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).
Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.
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