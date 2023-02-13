Как купить квартиру в холдинге «Термодом» в 2023 году

13.02.2023 | 16:38

Строительный холдинг «Термодом» заботится о своих клиентах и предлагает массу вариантов покупки квартиры - от традиционного (за наличные средства) до беспроцентной рассрочки. Это делает квартиры максимально доступными для всех категорий граждан.

Вариантов может быть несколько:

- в ипотеку (ставка - от 1,7% годовых на квартиры в Пензе и Спутнике),

- в рассрочку (беспроцентная, предоставляется на индивидуальных условиях),

- по программе trade-in (в случае одновременной продажи старой квартиры и покупки новой),

- с использованием жилищных сертификатов,

- за наличные.

Более подробно расскажут специалисты холдинга. Телефон 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.