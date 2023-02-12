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Общество

Пензенцам рассказали, как пережить февраль

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Февраль считается одним из самых тяжелых месяцев в году. В числе причин этого авитаминоз, недостаток солнечного света, психологическая усталость от зимы.

Снижение иммунитета, нарушения сна и уменьшение работоспособности обычны для февраля. Зачастую они провоцируют повышение заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Врач-эндокринолог рассказала, как скорректировать так называемую февральскую тоску. Ее советы приводит «Лента.ру».

По мнению специалиста, в первую очередь надо обратить внимание на образ жизни. Важно пересмотреть баланс трудовых часов и отдыха и уделить больше времени последнему. Также врач посоветовала подумать о качестве сна и исключить недосып. Для этого нужно ложиться до 23:00, исключить негативные эмоции перед этим, отказаться от поздних приемов пищи.

Кроме того, эндокринолог порекомендовала постепенно вводить умеренную физическую нагрузку. Лучше всего будет просто прогуливаться на свежем воздухе. Также нужно проконтролировать рацион: снизить потребление жареного, мучного, сахара, ограничить фастфуд, питаться свежей пищей.

Врач напомнила о квашеной капусте, которая очень полезна во время февральского снижения тонуса.

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