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Общество

Стало известно время торжественных церемоний в Пензе 23 Февраля

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В Пензе началась подготовка к празднованию Дня защитника Отечества. Соответствующее постановление размещено на сайте администрации города.

Так, к 23 Февраля в Пензе проверят состояние памятников, мемориальных знаков, обелисков и отремонтируют их в случае необходимости.

В городе проведут санитарную очистку и благоустройство мест захоронений, братских могил и территорий у памятников боевой и трудовой славы.

Кроме того, ветеранам должны организовать доставку на дом медикаментов, продуктов, товаров первой необходимости.

23 Февраля состоится возложение венков и цветов. Начало церемонии на Мироносицком, Митрофановском и Ахунском кладбищах запланировано на 9:00, у Монумента воинской и трудовой славы пензенцев - на 10:00.

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