В пензенских детсадах и школах готовятся к большим праздникам

14.12.2022 | 18:00

К праздничным утренникам в детском саду № 103 готовятся с особым чувством. Впервые за последние годы отмечать собираются в полномасштабном формате. В 2020-м родителей на праздник не пускали, Деда Мороза и Снегурочку изображали сами сотрудники, они же выступали в роли операторов и снимали видео. В 2021-м на утренники в большинстве дошкольных учреждений пускали по одному родителю от семьи.

Теперь праздновать будут по старым правилам.

«Сняты все ограничения. Мы приглашаем на праздники и мам, и пап, и бабушек, но оговорюсь, что все утренники будут проходить со строгим соблюдением санитарных, противопожарных и антитеррористических требований», - сообщила заведующая детским садом № 103 г. Пензы Светлана Чернецова.

Не будут против присутствия родителей и на школьных елках. В прошлом году общих мероприятий не проводили. Сейчас запланировали праздники, аналогичные тем, что были в допандемийные времена.

«У нас пройдут большие новогодние елки для учащихся начальной школы (в первой половине дня) и новогодний бал для учащихся старшей школы, 9-11-х классов, 29 декабря. Праздник будет в полном объеме», - заверила директор лицея № 2 г. Пензы Татьяна Попкова.

Часть антиковидных мероприятий сохраняется, например термометрия на входе, работа бактерицидных рециркуляторов воздуха. Но к ним все уже привыкли.

«В масках могут присутствовать те люди, которые сами желают. Требовать мы не будем», - уточнила Светлана Чернецова.

Елки в детсадах начнутся в 20-х числах декабря, в школах - чуть позже.

Праздники все еще может испортить эпидемиологическая обстановка: на данный момент в Пензенской области на карантин по гриппу и ОРВИ закрыто немало групп и классов. Есть такие и в лицее № 2, но здесь надеются, что ситуация нормализуется, и готовят учебное заведение к Новому году.