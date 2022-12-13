В квитанциях за ЖКУ может появиться еще одна строка

13.12.2022 | 10:19

Жителям Пензенской области могут начать платить за установку, поверку и замену умных счетчиков. Эксперты предполагают, что сумма будет небольшой.

Как сообщают «Известия», проработать вопрос включения новой статьи расходов на ЖКУ поручил Минстрою вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Сейчас за управление приборами учета, их установку и замену отвечают граждане, эти полномочия хотят передать ресурсоснабжающим организациям. В первую очередь речь идет о водо- и теплоснабжении.

Ресурсники будут устанавливать умные счетчики, а после раз в 3-6 лет (в зависимости от модели прибора) поверять и заменять их при необходимости.

Специалисты считают, что в этом случае жители будут защищены от аферистов, которые навязывают ненужные услуги, а зачастую намеренно портят прибор, чтобы вынудить владельца заменить его. Также мера уменьшит риск аварий, повысит прозрачность сферы ЖКХ, сделает учет потребления ресурса более справедливым.

Предполагается, что изменения будут экономически выгодны для граждан, однако есть несколько нюансов.

«С одной стороны, стоимость покупки счетчиков оптом может быть дешевле для ресурсников, но, с другой, появление монополии часто означает завышение цен. То есть не факт, что включенная в тариф стоимость приборов и услуг по их установке не окажется выше, чем если купить их самостоятельно», - отмечают «Известия» со ссылкой на эксперта Павла Склянчука.

Необходимо учесть, что переход на умные приборы учета финансово затратный. Помимо закупки счетчиков, придется оплатить их обслуживание, организацию кол-центра, а также хранение и передачу данных. У экспертов вызывает сомнение наличие средств на это у ресурсоснабжающих организаций.

Плату потребителей за установку и обслуживание умных счетчиков намерены растянуть на несколько лет, поэтому она будет невелика.

«По данным эксперта, например, теплосчетчики сейчас стоят от 3,5 тыс. рублей, комплект счетчиков горячей и холодной воды - от 5 тыс., их установка обходится примерно в стоимость прибора, поверка - от 1 тыс.», - пишут «Известия».

Что касается приборов учета электроэнергии, то с 1 июля 2020 года вышедшие из строя должны заменять поставщики электричества. С 1 января 2022-го требуется устанавливать умные счетчики, которые напрямую передают данные в компанию.