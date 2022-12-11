Гололед: жителям области дали совет заняться физподготовкой

11.12.2022 | 09:55

Утром в воскресенье, 11 декабря, пензенцы сообщили в соцсетях о гололеде во дворах и на дорогах. В областном центре прошел ледяной дождь.

Специалисты пензенского центра медпрофилактики дали жителям региона советы, как избежать травм зимой.

Сформировать мышечный корсет и уменьшить риск получить серьезные повреждения в результате падения помогут физические упражнения. Они укрепят связочный аппарат и важные группы мышц. Главное - заниматься регулярно, подчеркивают медики.

Также рекомендуется оказаться от употребления алкоголя.

«Отягчающим фактором травматизма является состояние алкогольного опьянения, сопровождающее травмы почти в 30% случаев», - говорится в посте на странице центра медпрофилактики в соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, зимой важно носить удобную обувь на плоской подошве или низком квадратном каблуке. Не надо спешить, и лучше использовать наколенники, налокотники или другие защитные средства.

«Помните, лучшая профилактика зимних травм - это осторожность и осмотрительность», - обратились к пензенцам специалисты.

Период гололеда - горячая пора для городских травмпунктов. При неблагоприятных погодных условиях медики фиксируют до 100 обращений в сутки.