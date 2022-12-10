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Общество

В Минобороны РФ опровергли фейки о мобилизации хронических больных

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В Минобороны России рассказали, что негативный информационный фон, создаваемый недружественными странами вокруг частичной мобилизации, воздействует на родственников бойцов, призванных в рамках частичной мобилизации.

«Ряд граждан выражают озабоченность условиями службы своих родственников и ищут любой предлог, чтобы вернуть их домой», - уточнили на брифинге, состоявшемся в пятницу, 9 декабря.

Пример тому - публикации о незаконном призыве на военную службу граждан, имеющих тяжелые и хронические заболевания.

«Проверки показали, что приведенные в публикациях факты не соответствуют действительности. По результатам дополнительно организованных военно-врачебных комиссий указанные в заявлениях лица признаны годными к прохождению военной службы и оснований для предоставления отсрочки не имеют», - опровергли фейки в Минобороны.

17 ноября военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков в прямом эфире ответил на вопрос, что делать, если гражданин мобилизован несмотря на заболевание, препятствующее прохождению военной службы.

«В случае если прогрессирует хроническое заболевание или открывается новое, необходимо подать рапорт на имя командира воинской части-формирователя о неудовлетворительном состоянии здоровья для направления в госпиталь или на военно-врачебную комиссию», - пояснил военком.

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