Военком ответил, что делать больному пензенцу при мобилизации

17.11.2022 | 11:16

В четверг, 17 ноября, состоялся прямой эфир военного комиссара Пензенской области Андрея Суркова.

Темами разговора, прошедшего на интернет-площадке «Объясняем. Пензенская область», стали плановый призыв и частичная мобилизация.

Спикер ответил на один из актуальных вопрос: что делать, если гражданин мобилизован, несмотря на заболевание, препятствующее прохождению военной службы?

«В случае если прогрессирует хроническое заболевание или открывается новое, необходимо подать рапорт на имя командира воинской части-формирователя о неудовлетворительном состоянии здоровья для направления в госпиталь или на военно-врачебную комиссию», - пояснил Андрей Сурков.

Также военком отметил, что обжаловать решение военно-врачебной комиссии можно в судебном порядке.