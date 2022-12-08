Общество

В 2022 году число ЧП на пензенских водоемах снизилось на 31%

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В фойе правительства области и на площадке рядом с ним развернулась выставка современных образцов аварийно-спасательного инструмента, приборов и средств защиты. Сотрудники Росприроднадзора показали респиратор, специальный насос, определители скорости, температуры воздуха, координат точки загрязнения и другое.

Лучше, чтобы никогда все это не пришлось использовать на практике, однако в случае возникновения чрезвычайных ситуаций такие аппараты и машины становятся надежными помощниками человека.

«Без данного оборудования будет крайне сложно произвести замер, анализ, и оно применяется достаточно обширно», - объяснил инженер Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям Игорь Мельников.

Рядом выставили оборудование, состоящее на вооружении у пензенских спасателей.

«ВСБР (водолазная станция быстрого развертывания) предназначена для работ под водой, также можно ее использовать подо льдом. Мы используем постоянно», - рассказал спасатель первого класса Николай Кислов.

Выставка предваряла учебно-методический сбор по подведению итогов деятельности в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории области.

«В последнее время в субъектах Российской Федерации участились случаи взрыва газа и газовых баллонов в жилых домах, травмирование и гибель людей, нанесение значительного материального ущерба. Главам администраций, органам местного самоуправления, руководителям заинтересованных организаций необходимо принять все меры для недопущения подобных случаев», - сообщил начальник ГУ МЧС России по Пензенской области Дмитрий Козлов.

За год количество социально значимых происшествий на территории области снизилось на 24%, настолько же меньше произошло пожаров. На водных объектах зарегистрировано 22 ЧП - это на 31% меньше, чем за аналогичный период 2021-го.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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