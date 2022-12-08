Тусклый свет: пензенцы попросили наладить освещение в центре города

08.12.2022 | 16:40

«Что происходит с освещением в городе?» - задала властям вопрос пензячка. Ее возмутили фонари, едва разгоняющие мрак, в районе зоопарка, на улице Краснова и других.

Обращение горожанка разместила на странице ЦУРа в социальной сети «ВКонтакте».

«Там не видно ничего. Видно, только если мимо проезжают автомобили, от них светло. Фонари горят, но они такие тусклые, что способны только сами себя осветить. Во дворах вообще тьма», - рассказала женщина.

Она попросила чиновников закупить нормальные лампочки.

Представитель мэрии Пензы в ответе пообещал, что в четверг сотрудники УЖКХ города, а также горэлектросети объедут улицы областного центра и выяснят, где фонари горят плохо.

«Перечень обнаруженных неисправных фонарей, в том числе по улицам Краснова, Красная будет принят к исполнению аварийно-ремонтной бригадой», - уточняется в ответе.

Горожанке объяснили, что сети наружного освещения в Пензе соответствуют техническому паспорту и ГОСТу. В некоторых местах их ждет модернизация.

«Управлением ЖКХ г. Пензы объявлен электронный аукцион, в рамках которого будет произведена замена светильников на светодиодные в количестве 5 977 единиц», - сообщил представитель мэрии.