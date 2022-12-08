Общество

Сотрудникам ДПС посоветовали давать буйным водителям выговориться

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Сотрудники ГИБДД должны контролировать эмоции, не поддаваться на провокации водителей и создавать спокойную деловую атмосферу.

Такие рекомендации для инспекторов ДПС разработал научный центр безопасности дорожного движения МВД РФ. Их можно применять при возникновении конфликтных ситуаций с автомобилистами.

«Для того чтобы не создавать препятствий к общению, эффективно осуществлять профилактику конфликтных ситуаций, применяя средства психологического (коммуникативного) воздействия, сотруднику ДПС Госавтоинспекции в диалоге с участниками дорожного движения важно проявлять вежливость, уравновешенность и внимание, иметь опрятный внешний вид, обладать высоким уровнем речевой культуры», - цитируют документ РИА Новости.

Сотрудникам Госавтоинспекции порекомендовали давать агрессивным водителям время и возможность выговориться, а затем приступать к выяснению причин происшествия.

«Противопоставьте агрессии гражданина выдержку и уверенность в себе, создайте спокойную деловую атмосферу (убедите себя в том, что это принесет больше пользы, помните, что ваше спокойствие передается гражданину)», - говорится в рекомендациях.

Также для водителей, которые впервые пренебрегли правилами, посоветовали выбирать минимальную санкцию, но пояснять при этом: при повторном нарушении возможны максимальный штраф и другие меры привлечения к ответственности.

Коммуникации с водителям сотрудникам ДПС поможет и визуальный контакт. Чтобы создать «деловую атмосферу», нужно удерживать взгляд в районе «глаза - лоб».

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