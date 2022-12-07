ГК «Территория жизни» приготовила пакет новогодних акций

07.12.2022 | 17:02

Группа компаний «Территория жизни» подготовила для покупателей пакет новогодних выгод при приобретении квартир в ЖК «Арбековская застава» и «Лугометрия».

Только до конца декабря у застройщика действуют выгодные цены и акции, по которым жилье с готовой отделкой и техникой в перспективном районе Арбеково с развитой инфраструктурой можно купить от 2,6 млн рублей.

Специальные цены действуют и на квартиры большей площади. Например, можно приобрести в готовом доме просторную 3-комнатную квартиру по цене «двушки» и получить ключи сразу после регистрации сделки.

В новогодний пакет акций входят:

- акция «Платим ипотеку за вас» *. Застройщик в течение 2023 года выплачивает ипотечные платежи за покупателя (максимальная выгода от компенсации платежей до 250 000 рублей). Акция распространяется на квартиры в ЖК «Арбековская застава», современном комплексе с благоустроенной территорией, школой и детским садом, парковой аллеей и магазинами в шаговой доступности;

- акция «Квартира дня» **. Клиент получает дополнительную скидку в размере 5% от стоимости приобретаемого жилья в сданных в эксплуатацию домах. Скидка на «Квартиру дня» суммируется с акцией «Платим ипотеку за вас». Предложение действует на квартиры в «Доме у школы», 11-м строении 6-го микрорайона Арбеково. Они с классическими планировками, сдаются с предчистовой отделкой. На выгодных условиях (от 60 000 руб. за 1 кв. м) просторную трешку можно приобрести по цене двухкомнатной квартиры и получить ключи сразу после регистрации сделки (3-й и 4-й этапы строительства сданы). Квартиры можно посмотреть здесь.

Также акция распространяется на строение 15Б. Здесь доступно жилье с отделкой Smart Pro. Это отличный вариант быстро переехать в короткие сроки, завезти мебель и отпраздновать новоселье;

- акция «Честное субсидирование». ГК «Территория жизни» сотрудничает с крупнейшими банками и предлагает покупателям оптимальные условия. Приобретая квартиру в декабре в рамках акции «Честное субсидирование», клиент получает выгодный платеж по ипотеке всего под 3,1% ***. Ипотечный брокер подберет для клиента максимально выгодные условия по ипотеке и оформит документы.

Кроме того, в декабре действуют привлекательные цены на квартиры с готовой отделкой Smart Pro в ЖК «Лугометрия». Цена на жилье комфорт-класса - от 2,6 млн рублей.

«Лугометрия» активно строится, первые строения уже готовятся к вводу в эксплуатацию в 4-м квартале 2022 года. Это отличный способ инвестирования средств в надежный актив - недвижимость.

В преддверии Нового года всем, кто находится в поиске квартиры в новостройке, ГК «Территория жизни» предлагает воспользоваться выгодными условиями и выбрать понравившийся вариант.

В офисах продаж ГК «Территория жизни» менеджеры представят клиентам оптимальную планировку, подберут условия ипотеки и сопроводят сделку.

Запись на консультацию по телефону +7(8412)-203-000. Офисы работают без перерывов и выходных. Адреса: улица 65-летия Победы, 29, (с 9:00 до 21:00), улица Ульяновская, 91а, с 9:00 до 18:00).

* Название рекламной акции - «Платим ипотеку за вас», в рамках нее сумма выплат/возврата приобретателю не превышает 250 000 рублей (с учетом НДФЛ - выплаты агентом правообладателя производятся в срок до 25.12.2023). Выплата производится по договору дарения с ООО «МК». В акции участвуют 3-комнатные квартиры, расположенные по адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул. 65-летия Победы, д. 31, количество квартир ограничено - не более 15 квартир; 3-комнатные квартиры, расположенные по адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, д. 6 (3-й и 4-й этапы строительства, введены в эксплуатацию). Срок действия акции - с 01.12.2022 до 30.12.2022.

** Название рекламной акции - «Квартира дня». В акции участвуют 3-комнатные квартиры, расположенные в строении 11 по адресу: г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, 6. Застройщик - ООО СЗ «Т-Строй». Стоимость 1 кв. м - 60 000-61 000 рублей. Список квартир утверждается каждые 5 дней и размещается на сайте территорияжизни.рф. Срок действия акции - с 01.12.2022 до 31.12.2022. Суммируется с акцией «Платим ипотеку за вас».

*** Название рекламной акции - «Честное субсидирование от застройщика». Кредит предоставляет ПАО Сбербанк (ген. лиц. № 1481 от 11.08.2015). До 31 декабря 2022 года - для семей РФ, где в период с 01.01.2018 до 31.12.2022 родился первый или любой следующий ребенок, а также для семей, где ребенку присвоена категория инвалидности. Валюта кредита - рубль РФ. Первоначальный взнос - 20%. Срок кредита - 12 лет, ставка - 3,1% на весь срок кредитования при условии проведения электронной регистрации сделки и страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО Сбербанк страховых компаниях. Минимальная сумма кредита - 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита - 6 млн руб. В акции участвуют 3-комнатные квартиры в строении 11 (1-2-й этапы строительства) по адресу: Пензенская обл., г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, 6. Застройщик - ООО СЗ «Т-Строй». Срок действия акции - с 01.12.2022 до 31.12.2022. Не суммируется с акциями «Квартира дня» и «Платим ипотеку за вас».

**** Указана стоимость 1-комнатной квартиры (32,2 кв. м) в строении 11 по адресу: г. Пенза, ул. Побочинская. Квартира в комплектации Smart Pro: ламинат светлых тонов, натяжные потолки с точечным освещением, флизелиновые обои, межкомнатные двери, сантехника и санфаянс, стиральная машина. Дом сдан.

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