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Общество

Пензенцам объяснили, почему нет гемодиализных отделений в районах

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Аппараты для гемодиализа, процедуры, необходимой людям с больными почками, доступны только в Пензе. Жители районов области возмущены этим фактом.

«Не раз писала в минздрав, чтобы они рассмотрели вопрос об установке в Сердобске аппарата гемодиализа. Людям очень тяжело добираться на четырехчасовую процедуру и снова по несколько часов добираться до дома в любую погоду. И это не раз в месяц и даже не раз в неделю», - высказалась подписчица Маргарита на странице губернатора в соцсети «Одноклассники».

Она попросила главу региона решить проблему.

Представитель областного правительства в ответе подтвердил: в Сердобске, как и в других районных центрах, не проводят такую процедуру.

Объясняется отсутствие гемодиализа тем, что в районных больницах нет необходимых площадей, а также подготовленных специалистов.

«Отметим, что открытие гемодиализных отделений рассматривается в случае необходимости проведения гемодиализа не менее 70 пациентам в неделю. На сегодняшний день во всей Сердобской зоне обслуживания, включая Сердобск, Сердобский, Колышлейский, Малосердобинский, Бековский районы, общее количество пациентов, получающих услуги гемодиализа, составляет порядка 30 человек», - написал представитель правительства.

Однако попытку организовать помощь в районах все-таки сделают.

«Будет направлено письмо в администрацию медицинской организации с просьбой проработки вопроса организации мест для гемодиализа в межрайонных центрах», - говорится в заключении.

Сейчас в Пензе действуют три площадки, где делают гемодиализ: в центре, в Первомайском районе, а также в Арбекове. Власти считают, что у них всех «максимальная транспортная доступность».

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