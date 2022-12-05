11 детей остались без воды в доме на улице Аустрина

05.12.2022 | 18:17

Ручей Безымянный, поилец и кормилец, вторую неделю снабжает водой жильцов ряда домов на Аустрина. Они лишились ее из-за утечки.

22 ноября произошла авария на сетях, которые, как выяснилось, не находятся на балансе ресурсоснабжающей организации. Поставщик перекрыл воду, от которой зависит также и отопление в частном секторе.

«Самое страшное, что замерзнут трубы - и наши котлы могут уже быть неисправны, а стоимость у них очень большая», - пожаловалась жительница дома № 120 на ул. Аустрина Татьяна Ивлиева.

В 114-м живет многодетная семья, мама ждет восьмого. Радуется, что с младенчества стала закалять, дети босиком бегают по ледяному полу. За стенкой молодые родители четверых воспитывают. В обезвоженных домах включены газовые плиты, обогреватели во всех комнатах.

«Полная ванна грязного белья. 11 детей», - рассказала жительница дома № 120 на ул. Аустрина Нина Блюденова.

Воду к домам в частном секторе проводили в начале двухтысячных. Чьи были коммуникации, народ уже не помнит, а документы потеряны.

Жильцы обратились во все инстанции, конкретного ответа не получили. Пока их спасает ручей Безымянный, где не самая чистая вода. Но люди кипятят и пользуются.