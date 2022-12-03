Жители области смогут сообщить о фактах коррупции в органах власти

03.12.2022 | 12:40

В пятницу, 9 декабря, в Пензенской области органы прокуратуры проведут горячую линию на тему борьбы с коррупцией.

По телефону можно будет сообщить о фактах нарушения антикоррупционного законодательства должностными лицами органов власти и местного самоуправления.

В региональной прокуратуре акция пройдет с 10:00 до 12:00. Звонить следует по телефонам: 8 (8412) 32-92-23, 32-92-24.

В городских, районных и приравненным к ним прокуратурах звонки будут приниматься с 10:00 до 15:00 (перерыв с 13:00 до 13:45).

Адреса и телефоны прокуратур:

- Ленинского района г. Пензы - 440008, г. Пенза, ул. Некрасова, 34, тел.: 8 (8412) 32-97-20, 32-97-32;

- Железнодорожного района г. Пензы - 440600, г. Пенза, ул. Луначарского, 5, тел.: 8 (8412) 32-96-40, 32-96-50;

- Октябрьского района г. Пензы - 440039, г. Пенза, ул. Ленина/9 Января, 29/2, тел.: 8 (8412) 32-98-08, 32-98-10;

- Первомайского района г. Пензы - 440052, г. Пенза, ул. Богданова, 40, тел.: 8 (8412) 32-93-40, 32-93-50;

- Башмаковского района - 442060, Пензенская область, р. п. Башмаково, ул. Андрианова, 7а, тел. 8 (84143) 4-12-60;

- Бековского района - 442529, Пензенская область, п. г. т. Беково, ул. Советская, 38п, тел. 8 (84141) 2-15-39;

- Белинского района - 442250, Пензенская область, г. Белинский, пл. Комсомольская, 5, тел. 8 (84153) 2-11-62;

- Бессоновского района - 442780, Пензенская область, с. Бессоновка, ул. Коммунистическая, 2а, тел. 8 (84140) 2-52-24;

- Вадинского района - 442170, Пензенская область, с. Вадинск, ул. Школьная, 36/1, тел. 8 (84142) 2-12-60;

- Городищенского района - 442310, Пензенская область, г. Городище, ул. Комсомольская, 20, тел. 8 (84158) 3-23-60;

- Земетчинского района - 442000, Пензенская область, р. п. Земетчино, ул. Ленина, 150, тел. 8 (84155) 2-34-08;

- Иссинского района - 442710, Пензенская область, п. г. т. Исса, ул. Центральная, 2, тел. 8 (84144) 2-22-95;

- Каменская межрайонная - 442200, Пензенская область, г. Каменка, ул. Центральная, 8, тел. 8 (84156) 5-52-06;

- Камешкирского района - 442450, Пензенская область, с. Русский Камешкир, ул. Гагарина, 17а, тел. 8 (84145) 2-11-63;

- Колышлейского района - 442830, Пензенская область, р. п. Колышлей, ул. Терешкина, 16, тел. 8 (84146) 2-13-62;

- г. Кузнецка - 442530, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Ленина, 234а, тел. 8 (84157) 3-28-32;

- Кузнецкого района - 442530, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Кирова, 184, тел. 8 (84157) 3-28-22;

- Лопатинского района - 442550, Пензенская область, с. Лопатино, ул. Юбилейная, 1а, тел. 8 (84148) 2-14-69;

- Лунинского района - 442730, Пензенская область, р. п. Лунино, ул. Пушкина, 7, тел. 8 (84161) 3-11-62;

- Малосердобинского района - 442800, Пензенская область, с. Малая Сердоба, ул. Пугачева, 4, тел. 8 (84162) 2-11-56;

- Мокшанского района - 442370, Пензенская область, р. п. Мокшан, ул. Охлопкова, 3, тел. 8 (84150) 2-21-67;

- Наровчатского района - 442630, Пензенская область, с. Наровчат, ул. Советская, 27, тел. 8 (84163) 2-14-68;

- Неверкинского района - 442480, Пензенская область, с. Неверкино, ул. Куйбышева, 20, тел. 8 (84164) 2-11-62;

- Нижнеломовская межрайонная - 442150, Пензенская область, г. Нижний Ломов, ул. Московская, 44, тел. 8 (84154) 4-49-60;

- Никольского района - 442680, Пензенская область, г. Никольск, ул. Московская, 4а, тел. 8 (84165) 4-11-62;

- Пачелмского района - 442100, Пензенская область, п. г. т. Пачелма, ул. Драгунова, 75, тел. 8 (84152) 2-13-73;

- Пензенского района - 440068, г. Пенза, ул. Воронежская, 2, тел. 8 (8412) 32-94-10;

- Сердобского района - 442895, г. Сердобск, ул. Ленина, 87Б, тел. 8 (84167) 2-31-98;

- Сосновоборского района - 442570, Пензенская область, п. г. т. Сосновоборск, ул. Кададинская, 2Б, тел. 8 (84168) 2-36-40;

- Спасского района - 442600, Пензенская область, г. Спасск, пл. Советская, 38, тел. 8 (84151) 3-23-06;

- Тамалинского района - 442900, Пензенская область, р. п. Тамала, ул. Транспортная, 22, тел. 8 (84169) 2-12-60;

- Шемышейского района - 442430, Пензенская область, р. п. Шемышейка, ул. Ленина, 49, тел. 8 (84159) 2-13-62;

- Пензенская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях - 440068, г. Пенза, ул. Терешковой, 1а, тел. 8 (8412) 32-94-66;

- прокуратура ЗАТО г. Заречного - 442963, Пензенская область, г. Заречный, ул. Зеленая, 12, тел. 8 (8412) 65-15-34.

«По указанным номерам телефонов можно сообщить о фактах коррупции, а также получить разъяснения положений антикоррупционного законодательства», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.