В пензенской библиотеке «Марафон добрых дел» завершили сказкой

03.12.2022 | 19:08

Один из залов библиотеки для детей и юношества на время стал волшебным королевством. Сказкой о Спящей красавице завершили «Марафон добрых дел».

Его посвятили Международному дню инвалидов. В течение трех суток сотрудники библиотеки проводили просветительские инклюзивные мероприятия для детей.

«У нас есть множество художественных произведений, где герои - особые ребята. Мы рассказываем и обсуждаем с ребятами, как это сложно, наверное, быть таким особым ребенком, и что нужно быть внимательным к таким ребятам», - отметила директор Пензенской областной библиотеки для детей и юношества Юлия Звягина.

Детям с ограниченными возможностями здоровья вручили подарки. А студенты подготовили для собравшихся музыкальное выступление.