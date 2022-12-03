В пензенской библиотеке «Марафон добрых дел» завершили сказкой

Один из залов библиотеки для детей и юношества на время стал волшебным королевством. Сказкой о Спящей красавице завершили «Марафон добрых дел».
Его посвятили Международному дню инвалидов. В течение трех суток сотрудники библиотеки проводили просветительские инклюзивные мероприятия для детей.
«У нас есть множество художественных произведений, где герои - особые ребята. Мы рассказываем и обсуждаем с ребятами, как это сложно, наверное, быть таким особым ребенком, и что нужно быть внимательным к таким ребятам», - отметила директор Пензенской областной библиотеки для детей и юношества Юлия Звягина.
Детям с ограниченными возможностями здоровья вручили подарки. А студенты подготовили для собравшихся музыкальное выступление.
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