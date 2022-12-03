Эксперты рассказали, кто из детей может бесплатно отдыхать в санатории

03.12.2022 | 14:14

Дети с хроническими заболеваниями имеют право на путевку в санаторий за счет государства.

Подробности рассказала «Парламентская газета».

В перечень медицинских показаний для бесплатного санаторного лечения и отдыха входят разные формы туберкулеза или вирусного гепатита, болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, к примеру диабет, ожирение, последствия рахита.

В санатории помогут и детям с психическими расстройствами и расстройствами поведения, в частности при бессоннице или, напротив, сонливости.

Основанием для обращения за бесплатной путевкой будут и хронические заболевания нервной системы: рассеянный склероз, мигрени любых видов, мышечная дистрофия, детский церебральный паралич.

Входят в перечень также заболевания глаз, органов дыхания, системы кровообращения, органов пищеварения, кожи и подкожной клетчатки, костно-мышечной и мочеполовой системы.

Кроме того, право оздоровиться за государственный счет есть у детей с врожденными аномалиями, после травм или отравлений. И даже в том случае, если у ребенка возникли осложнения после введения вакцины БЦЖ.

С 3 декабря расширился перечень оснований для поездки в санаторий: приказом Минздрава РФ в него включены заболевания уха и сосцевидного отростка.

Для получения путевки родители должны обратиться за назначением санаторного лечения к педиатру по месту жительства.

Если состояние здоровья ребенка соответствует нормам из перечня медпоказаний, педиатр выпишет справку по форме № 070/у и отправит ребенка на обязательные обследования: общие анализы крови и мочи, кардиограмму и флюорографию. Кроме этого, врач может назначить обследование в зависимости от основного заболевания.

Помимо медицинских документов, потребуются заявления родителя о направлении ребенка на санаторно-курортное лечение и о согласии на обработку персональных данных, копии паспорта родителя с регистрацией, свидетельства о рождении ребенка, копии его полиса ОМС и СНИЛС.