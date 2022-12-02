Терема в Ахунах могут признать памятниками истории и культуры

02.12.2022 | 18:35

Уже в следующем году так называемые Ахунские терема могут быть признаны памятниками. Какого значения - федерального или регионального, пока сказать сложно. В данный момент купеческие дачи числятся среди выявленных объектов культурного наследия и потихоньку разрушаются.

Процесс надеются замедлить пензенские волонтеры. Консервация домов начинается с разбора завалов и выноса мусора. Спустя какое-то время строения могут ожить.

«В настоящий момент эти здания находятся в собственности Федерации профсоюзов Пензенской области, в том числе и частично Федерации профсоюзов Российской Федерации. Мы прорабатываем с ними вопрос возможного использования данных объектов, их последующей реставрации», - сообщил начальник Департамента Пензенской области по охране памятников истории и культуры Александр Понякин.

Специалист по деревянному зодчеству Сергей Еремееев написал книгу про ахунскую красоту. Он знает о теремах всех. Рассказывает, что построены они были на стыке девятнадцатого и двадцатого веков, изначально таких было больше 40. Жили в них богатые люди Пензы. Даже теперь можно бесконечно любоваться этим стилем русского классицизма с его мезонинами, башенками и резными узорами.

«Ценность в том, что сохранился ансамбль. Они находятся в зеленом красивом ландшафте», - отметил архитектор Сергей Еремеев.

Волонтерская акция здесь первая. Весной добровольцы приступят к более серьезному этапу.

«Мы проконсультируемся со специалистами, какие виды работ мы можем проводить. Это, возможно, покраска, пропитка дерева, чтобы защитить от вредителей, и если крышу где-то нужно починить, покрасить - примерно такие работы», - перечислил руководитель проекта «По следам забытых усадеб» Максим Костюшин.

На территории Ахун осталось всего четыре терема. О полноценном возрождении изюминки Пензы говорить пока не приходится - на это нужны большие деньги.