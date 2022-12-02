Общество

Строительство школы на ГПЗ-24 затормозил непростой грунт

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Четырехлетняя Алена каждый день смотрит, как за металлическим забором работает кран и все выше и выше становится здание, которое взрослые называют школой. В семье уже решили, что в первый класс девочка пойдет именно сюда.

«Здесь большой микрорайон, сильно разросся, и нам необходима школа, и сад еще необходим. Поэтому мы только рады», - рассказала пензячка Мария.

Жители ГПЗ-24 несколько последних лет говорили о необходимости нового образовательного учреждения. Их просьбы были услышаны. Определились с земельным участком, сделали проектно-сметную документацию, и теперь строительство школы на 1 100 учеников на улице Измайлова в активной фазе.

Ускоряться все же придется. Есть небольшое отставание от графика производства работ. Причины объективные. Там довольно непростой грунт, и подготовка фундамента потребовала дополнительного строительного контроля за каждой сваей.

Пока на объекте задействовано чуть больше 90 специалистов, к концу декабря количество рабочих рук увеличится. В идеале сдать школу хотят 1 сентября 2023 года.

«Я оптимист. Финансы есть, объект обеспечен полностью, подрядчик на сегодняшний день получил 650 миллионов рублей. То есть по большому счету это 50% стоимости объекта», - отметил заместитель главы администрации г. Пензы Ярослав Щигорев.

Около 10% от суммы - средства на оборудование для новой школы. Укомплектована она будет всем современным.

«Приказ Российской Федерации об учебном оборудовании поменялся с сентября, пришлось все оборудование корректировать. Сейчас оно откорректировано и отрабатывается ценовая политика. В начале следующей недели будет все готово согласно новым стандартам», - заявила начальник отдела Управления образования г. Пензы Вера Кузнецова.

Строящееся здание является подразделением существующей школы № 77. В будущем, после всех необходимых процедур, оно станет самостоятельным образовательным учреждением.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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