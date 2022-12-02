ГК «Территория жизни»: трешка по цене двушки

02.12.2022 | 11:37

В декабре группа компаний «Территория жизни» подготовила для своих покупателей программу новогодних выгод и специальных предложений при приобретении квартир в жилых комплексах «Арбековская застава» и «Лугометрия».

Только до конца декабря пензенцы могут воспользоваться тройной выгодой и купить жилье (как на этапе строительства, так и с отделкой в уже сданных домах) по цене от 60 тысяч рублей за кв. м в рамках акций «Платим ипотеку за вас», «Честное субсидирование» и «Квартира дня».

По мнению застройщика (лидера региона по объемам текущего строительства, по данным ЕРЗ.РФ *), это хорошая возможность купить квартиру большей площади по выгодной цене в современном жилом комплексе.

По акции «Платим ипотеку за вас!» ** в течение 2023 года застройщик платит ипотеку за клиента. Максимальная выгода при компенсации платежей - до 250 000 рублей. Предложение суммируется с акцией «Квартира дня» ***, в рамках которой клиент получает дополнительную скидку в размере 5% от стоимости приобретаемого жилья. Данным предложением можно воспользоваться при покупке квартиры в Доме у школы.

Особенность дома - продуманные планировки квартир, красивые виды на городские и природные ландшафты. Рядом располагается современная школа № 78, магазины в шаговой доступности и остановка общественного транспорта, детские сады, центры развития и салоны красоты, парковая аллея и игровые площадки, храм Адриана и Наталии.

Квартиры с классическими планировками там сдаются с предчистовой отделкой, это дает возможность реализовать собственные дизайнерские решения.

Воспользовавшись выгодным предложением сейчас, можно приобрести просторную трешку по цене двухкомнатной квартиры от 60 тысяч за кв. м и получить ключи сразу после регистрации сделки (3-4-й этапы строительства сданы).

В домах жилого комплекса «Арбековская застава» - современные подъезды с просторными холлами, комнатами для хранения колясок и велосипедов, скоростными лифтами, дизайнерским оформлением общественных пространств.

Еще одно выгодное предложение от застройщика - акция «Честное субсидирование» ****.

«Мы работаем с ведущими банками, ГК «Территория жизни» предлагает оптимальные условия для покупателей. Приобретая квартиру в декабре в рамках акции «Честное субсидирование», вы получаете выгодный платеж по ипотеке даже за самую большую квартиру. Например, платеж при покупке трехкомнатной квартиры (75 кв. м) составит чуть более 18 000 рублей. Клиент может воспользоваться и услугой trade-in.

Персональный менеджер подберет для вас понравившуюся квартиру и полностью сопроводит сделку» - рассказала заместитель руководителя отдела продаж ГК «Территория жизни» Влада Гришаева, обращаясь к пензенцам.

Есть несколько причин, по которым покупатели выбирают жилье в ГК «Территория жизни».

Компания предлагает своим клиентам пул готовых квартир в сданных домах, это отличное предложение для тех, кто хочет сразу переехать.

Квартиры сдаются с готовой чистовой отделкой готовой отделкой Smart Pro, и не нужно тратить дополнительные средства и время на ремонт. В нее входят межкомнатные двери, натяжные потолки, обои под покраску, плитка и ламинат. Санузел укомплектован сантехникой, также имеется стиральная машина.

Выбрать квартиру можно здесь. Варианты планировок и отделки квартир можно посмотреть в офисах продаж. Для удобства клиентов они работают без выходных: г. Пенза, ул. 65-летия Победы, 29 (с 9:00 до 21:00), г. Пенза, ул. Ульяновская, 91а (с 9:00 до 18:00).

Подробности по телефону +7 (8412) 203-000 и на сайте территорияжизни.рф.

* Результаты рейтинга ЕРЗ.РФ на 01.12.2022 опубликованы по ссылке на официальном портале https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/rf?topType=0&date=221201.

** Название рекламной акции - «Платим ипотеку за вас», в рамках ее сумма выплат/возврата приобретателю не превышает 250 000 рублей (с учетом НДФЛ - выплаты агентом правообладателя производятся в срок до 25.12.2023). Выплата производится по договору дарения с ООО «МК». В акции участвуют 3-комнатные квартиры, расположенные по адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул. 65-летия Победы, д. 31, количество квартир ограничено - не более 15 квартир. 3-комнатные квартиры, расположенные по адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, 6 (3-й и 4-й этапы строительства, введены в эксплуатацию). Срок действия акции - с 01.12.2022 до 30.12.2022.

*** Название рекламной акции - «Квартира дня». В акции участвуют 3-комнатные квартиры, расположенные в строении 11 по адресу: г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, 6. Застройщик - ООО СЗ «Т-Строй». Стоимость кв. м - 60 000-61 000 рублей. Список квартир утверждается каждые 5 дней и размещается на сайте территорияжизни.рф. Срок действия акции - с 01.12.2022 до 31.12.2022. Суммируется с акцией «Платим ипотеку за вас».

**** Название рекламной акции - «Честное субсидирование от застройщика». Кредит предоставляет ПАО Сбербанк (ген. лиц. № 1481 от 11.08.2015). До 31 декабря 2022 года - для семей РФ, где в период с 01.01.2018 до 31.12.2022 родился первый или любой следующий ребенок, а также для семей, где ребенку присвоена категория инвалидности. Валюта кредита - рубль РФ.

Первоначальный взнос - 20%. Срок кредита - 12 лет, ставка - 3,1% на весь срок кредитования при условии проведения электронной регистрации сделки и страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО Сбербанк страховых компаниях. Минимальная сумма кредита - от 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита - до 6 млн руб. В акции участвует 3-комнатные квартиры в строении 11 (1-2-й этапы строительства) по адресу: Пензенская обл., г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, 6. Застройщик - ООО СЗ «Т-Строй». Срок действия акции - с 01.12.2022 до 31.12.2022. Не суммируется с акцией «Квартира дня» и «Платим ипотеку за вас». Общество с ограниченной ответственностью «Маркетинг и консалтинг». Подробности по телефону +7(8412)203-000.

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