Общество

В Заречном обсуждают выход на неокрепший лед мужчины с ребенком

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Жители Заречного обсуждают поведение взрослого мужчины, который вывел на едва покрывшийся льдом пруд мальчика лет 8-10.

Экстремалы попались на глаза прохожему, тот сфотографировал их и отправил снимок в местное сообщество в Telegram.

«Прогулка по только замерзшему льду с ребенком», - написал автор поста, выразив недоумение.

Однако не все пользователи его поддержали. «Молодец дед, хоть с ребенком на улицу вышел, а то бы парнишка сидел дома и торчал в телефоне», «Дед шарит», «Крутяк, надо сегодня с ребенком тоже сходить», - высказались они.

Между тем легкомыслие в данной ситуации смертельно опасно.

«Во время становления льда нельзя: выходить на неокрепший лед и проверять его на прочность, кататься на «ватрушках», санках, ледянках, лыжах с крутых берегов на лед, приближаться к кромке льда, промоинам, лункам, прорубям, трещинам. Наиболее тонкий лед у берегов, около вмерзших предметов, подземных источников, растительности, в местах быстрых течений и стока теплых вод», - предупредили ранее в администрации Пензы.

Родителей просят уделять особое внимание детям, проговаривать с ними правила безопасного поведения вблизи водоемов.

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Источник — t.me/zar_info58
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